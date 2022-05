Divulgação Eve, braço do "carro voador" da Embraer, terá ações listadas nos EUA

A start-up Eve, empresa da Embraer que tem como missão desenvolver 'carros voadores', como são conhecidos os eVTOLs (veículos de pouso e decolagem vertical), anunciou nesta segunda-feira (9) concluiu a fusão com a Zanite Acquisition, empresa americana de aquisições voltada ao setor de aviação e que tem capital aberto. Com isso, a partir da próxima terça-feira (17), a empresa passará a ter ações negociadas na Bolsa de Nova York.

O negócio é um importante passo para que a Eve possa levantar capital para desenvolver seu projeto de eVTOL, um mercado ainda embrionário, mas que é vista no mercado de aviação e mobilidade urbana como potencialmente disruptivo e revolucionário. Há dezenas de start-ups em competição para desenvolver o veículo mais eficiente e, principalmente, para obter a primeira certificação de veículo do tipo junto a órgãos reguladores, especialmente na Europa e nos Estados Unidos.



Como a Zanite tem capital aberto, a combinação entre as duas empresas na prática significa a entrada da Eve no mercado de ações americano. Com o negócio, a Zanite muda seu nome para Eve Holding e terá suas ações retiradas da Nasdaq após o fechamento do mercado desta segunda, 9 de maio. As ações ordinárias e warrants (títulos de crédito) da empresa devem começar a ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) nesta terça sob os símbolos "EVEX" e "EVEXW", respectivamente.

Em nota, o copresidente da Eve, André Stein, diz que a operação "é um marco importante, fornecendo capital e suporte estratégico para atuarmos de forma relevante na aceleração do ecossistema global de mobilidade aérea urbana. Essa transação fornece à Eve capital de crescimento e bom posicionamento para executar seus planos de desenvolvimento".



A Eve deverá captar mais de US$ 500 milhões com a operação, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações.

A Zanite é uma empresa de aquisições e nunca teve objetivo de desempenhar uma atividade diretamente ou vender um produto, e sim contar com a expertise de seus gestores e com os recursos levantados na abertura do capital (IPO) para comprar uma empresa operacional já existente.

Quando de seu anúncio, em dezembro, a transação atribuiu valor à Eve de US$ 2,9 bilhões.

antes do fechamento da operação, em 6 de maio, houve ainda uma operação Pipe (do inglês Private Investment in Public Equity), aquisição de capital acionário relevante, de US$ 357,3 milhões. Desse montante, US$ 185 milhões foram investidos pela Embraer, US$ 25 milhões dos controladores da Zanite e US$ 147 milhões de um consórcio entre os principais investidores financeiros e estratégicos, incluindo o operador de infraestrutura Acciona e Azorra Aviation, BAE Systems, o banco Bradesco BBI, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, a montadora Rolls-Royce, SkyWest Inc., Space Florida e Thales USA.



Haverá ainda um aumento de US$ 52,3 milhões posterior à operação para cintemplar compromissos com investidores como Thales, Acciona e Space Florida.