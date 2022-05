Divulgação Com o negócio, Eve teria capital aberto na Bolsa de Nova York

A startup Eve, empresa da Embraer que tem como missão desenvolver carros voadores, anunciou na noite desta quinta que sua proposta de combinação de negócios com a Zanite Acquisition, empresa americana de aquisições voltada ao setor de aviação, foi aprovada pelos acionistas da companhia americana. Com isso, o negócio deve ocorrer até 9 de maio.

Como a Zanite tem capital aberto na Bolsa de Nova York (Nyse), a combinação entre as duas empresas na prática significaria a entrada da startup no mercado de ações americano. A Eve desenvolve modelos do chamado veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês).



Em comunicado ao mercado, a Embraer chamou o negócio de "importante passo". A fabricante brasileira de aviões disse esperar que o fechamento do negócio ocorra até 9 de maio. O acordo para a fusão entre as duas empresas foi anunciada em 21 de dezembro de 2021, mas ainda não havia sido concretizada.

Após a conclusão da transação, a Zanite mudará seu nome para Eve Holding. A Eve espera captar mais de US$ 500 milhões com a operação, assumindo que nenhum dos acionistas da Zanite resgate suas ações.

A empresa de aquisições nunca teve objetivo de desempenhar uma atividade diretamente ou vender um produto, e sim contar com a expertise de seus gestores e com os recursos levantados na abertura do capital (IPO) para comprar uma empresa operacional já existente.

Quando de seu anúncio, em dezembro, a transação atribuiu valor à Eve de US$ 2,9 bilhões.



O negócio é tido como uma operação Pipe (do inglês Private Investment in Public Equity), aquisição de capital acionário relevante, de US$ 357,3 milhões. Haverá ainda um aumento de US$ 52,3 milhões posterior à operação para cintemplar compromissos com investidores como Thales, Acciona e Space Florida.

Desde o anúncio, a carteira de pedidos da Eve, realizados por meio de cartas de intenção não vinculantes, cresceu de 17 para 19 clientes e de 1.735 para 1.825 veículos. De acrodcom com a Embraer, os clientes são operadores de asa fixa, helicópteros, plataformas de compartilhamento e empresas de leasing.