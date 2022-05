Foto: Reprodução/Internet Preço do papel higiênico pode subir com escassez de celulose

Os estoques de celulose estão caindo tanto em todo o mundo que a Suzano, maior produtora mundial, vê um risco de escassez de oferta, possivelmente elevando os preços de itens essenciais como lenços de papel e papel higiênico.

A Rússia é uma importante fonte de madeira para a Europa, e esse comércio está completamente bloqueado desde a invasão da Ucrânia, segundo o CEO da Suzano, Walter Schalka. A madeira russa também perdeu certificações globais. Isso significa que os produtores de celulose na Europa, especialmente na Escandinávia, terão sua capacidade de produção reduzida.

“Os estoques de celulose vêm diminuindo gradualmente de tal forma que podem chegar a um ponto de ruptura mesmo ou escassez de celulose”, disse Schalka em entrevista. "Isso pode acontecer".

No primeiro trimestre, a disponibilidade de celulose também foi afetada pelos problemas no transporte marítimo, ruptura na logística interna com greve de trabalhadores em diferentes partes do mundo e atrasos na entrada de novas fábricas.

Esses fatores, junto com uma forte demanda, provocaram um avanço de cerca de 40% nos preços da celulose chinesa no ano, segundo relatório do BTG Pactual divulgado no último dia 3.

O aperto no mercado de celulose é mais um golpe para os consumidores, que enfrentam uma alta generalizada de preços, desde alimentos até combustíveis.



Os produtores de celulose russos têm dificuldades para continuar operando em meio à falta de algumas matérias-primas, e um dos principais deles foi forçado a interromper as atividades temporariamente. À medida que a invasão da Ucrânia continua, mais interrupções no fornecimento são esperadas no Mar Negro.

Com isso, a demanda por celulose da América Latina cresce, mas os produtores da região não têm espaço para receber novos pedidos, pois já trabalham a plena capacidade. Para a Suzano, a demanda tem sido maior do que a empresa consegue atender, disse Schalka.

Como o papel, principalmente o papel higiênico, é um item essencial, espera-se que os impactos da inflação sobre a demanda sejam moderados. Mesmo assim, ainda não sentimos todos os efeitos da guerra na Ucrânia, observou Schalka.



“Isso ainda não afetou a demanda, mas não significa que não afetará”, disse.