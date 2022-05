Foto: Reprodução/Internet 99 Tecnologia volta à São Paulo após 10 meses em Osasco

O Prefeito, Ricardo Nunes, recebeu representantes da 99 Tecnologia e vereadores da CPI dos Aplicativos para tratar do retorno da sede da empresa ao município. O aplicativo que mudou da cidade de São Paulo para Osasco há cerca de 10 meses, retorna para a capital paulista que é por vocação lugar de grandes empresas e onde está a maior demanda por transporte por aplicativo do país.

A cidade ganha em arrecadação de impostos, fazendo justiça à utilização do viário por milhares de carros por aplicativos diariamente, com retorno em melhores serviços públicos para a população, geração de emprego e renda local. A empresa ganha também ao ter, novamente, sua sede próxima aos seus funcionários e associados. O retorno da 99 é sem dúvida uma ótima notícia para todos.

Vale lembrar que a cidade de São Paulo, através da Lei 17.719/21, reduziu a alíquota de ISS de 5% para 2% para determinados serviços prestados por plataformas digitais, incluindo transporte de passageiros e entregas. A alteração tem por objetivo estimular o ambiente de negócios digitais na cidade.

Abaixo, vídeos com falas do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e do diretor de Relações Institucionais da 99 Tecnologia, Diogo Santos.