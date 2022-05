Felipe Moreno Inflação do Brasil atingiu 11,3% em 12 meses

O Brasil tem a terceira maior inflação entre as 20 maiores economias do mundo, informou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quinta-feira (5). De acordo com os dados, o país fica atrás apenas de Turquia e Argentina, e a frente de países como os Estados Unidos, Canadá e Alemanha.

No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país, atingiu 11,3%. Esse é o sétimo mês seguido em que o país mantém a inflação em dois dígitos.

A Turquia lidera o ranking com índice inflacionário em 61%, seguida pela Argentina, com inflação em 55%. Na média entre os 20 países, a inflação ficou em 7,9%.

Entre os principais motivos para alta, a OCDE aponta o reajuste na energia elétrica, que atingiu 33% em 12 meses. Se não contabilizar energia elétrica e alimentação, a inflação do bloco gira em torno de 5%.

Nos últimos dias, alguns países têm tentado segurar a inflação aumentando os juros e diminuindo o acesso ao crédito. Na quarta-feira (4), por exemplo, o FED aumentou os juros básicos em 0,5 ponto percentual, passando para entre 0,75% a 1%. Essa foi a maior alta já registrada pelo FED em 20 anos.

No Brasil, o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) do Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, passando de 11,75% para 12,75%. Esse foi o décimo aumento consecutivo feito pelo Copom. O mercado financeiro estima que a Selic estabilize em 13,25% neste ano e a inflação do país fique em 7% em 2022.

O Brasil tenta entrar no bloco econômico que conta com as maiores economias do mundo, como os EUA e países da União Europeia. O ex-presidente americano Donald Trump até prometeu ao presidente Jair Bolsonaro (PL) uma vaga no bloco, mas o Brasil acabou preterido no primeiro momento.