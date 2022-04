MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Primeira versão não está aceitando alterações

Quem baixou a versão 1.0 do programa IRPF 2022 precisa fazer novo download da ferramenta. Como é de costume, a Receita Federal promoveu atualizações no programa para mudar dados como o prazo de entrega da declaração e de vencimento da guia de pagamento.

No entanto, segundo a Receita Federal, enquanto outras versões do programa recebem as modificações automaticamente, a primeira versão não está aceitando as alterações.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Para saber se o programa instalado no seu computador é da primeira versão, basta clica no cantor superior direito da tela. Quem já preencheu algumas informações, porém, não deve apagar a ferramenta de imediato, para não perder os dados registrados.

Após fazer o novo download, o sistema identificará o programa antigo instalado na máquina e perguntará se é um desejo preservar as informações que ele contém. Clicando em sim, a transferência dos dados é feita.

Veja o passo a passo