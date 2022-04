Bruno Gall De Blasi iFood: CPI em SP mira em agências envolvidas na polêmica contra entregadores

O iFood está no centro de outra ação da CPI dos Aplicativos . Os vereadores de São Paulo convocaram as agências de publicidade que teriam sido contratadas com objetivo de criar perfis falsos em redes sociais para calar greves dos entregadores. O convite acontece logo depois que a comissão visitou a sede da plataforma de delivery.

A ação faz parte da CPI dos Aplicativos, instalada na Câmara Municipal de São Paulo. Neste novo episódio, os vereadores estão atrás de esclarecimentos sobre a participação das agências Benjamim Comunicação e Social Qi (SQi). Segundo a Agência Pública , as companhias foram contratadas para esvaziar as reivindicações trabalhistas e manipular o debate público sobre paralisações.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

O convite também foi destinado a outros parceiros do iFood. Neste caso, os vereadores querem apurar mais informações sobre os operadores logísticos (OL). Em nota ao Poder360 , a plataforma de delivery informou que "segue à disposição da comissão para prestar os devidos esclarecimentos feitos pelos parlamentares".

A companhia também informou que sua relação com os operadores logísticos é de intermediação, não de terceirização. "Conforme já anunciado, o iFood cancelou o contrato com a Benjamin Comunicação no dia 9 de abril", afirmaram. As agências não se manifestaram sobre a convocação até o momento.

Leia Também

Vereadores da CPI dos Aplicativos visitam a sede do iFood em Osasco (SP) (Imagem: Richard Lourenço/Câmara Municipal de São Paulo)

Leia Também

CPI dos Aplicativos visitou sede do iFood

Esta é mais uma ação da CPI dos Aplicativos que atinge o iFood. Na semana passada, os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) visitaram a sede do iFood. O evento aconteceu após o convite da própria companhia de delivery para apresentar as instalações e compartilhar mais informações sobre a operação.

Os políticos também foram a dois endereços na capital apontados como supostos operadores logísticos. "No Brooklin e na Vila Saúde [bairros de São Paulo], os membros da CPI buscaram entender como essas empresas operam e avaliar a condição de trabalho dos entregadores", disse um comunicado da câmara.

O iFood também tornou-se alvo de uma investigação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) para apurar as denúncias sobre a campanha. O Ministério Público Federal (MPF) de SP também pedindo explicações ao iFood sobre a ação para sabotar greves de entregadores.

Com informações: Poder360

iFood: CPI em SP mira em agências envolvidas na polêmica contra entregadores