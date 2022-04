Ivonete Dainese Wall Street fica sem direção com Netflix frustrando

Um dia após anunciar a perda de 200 mil assinantes no primeiro trimestre deste ano, acionistas começam a deixar a empresa. O bilionário Bill Ackman se desfez de sua participação na Netflix, amargando um prejuízo de mais de US$ 430 milhões.

O fundo Pershing Square Capital Management, de Ackman, havia comprado US$ 1 billhão em ações da gigante de streaming em janeiro, mas vendeu sua fatia na Netflix após a companhia relatar a queda inesperada no número de assinantes e projetar um declínio ainda mais acentuado que o atual.

As ações da empresa caíram 35,12% na quarta, para US$ 226,19, na Bolsa de Nova York, tornando-se o pior desempenho no S&P 500 deste ano.

Em janeiro, o Pershing Square aproveitou que os papéis da Netflix tinham começado a cair devido a preocupações com sua base de assinantes para comprar mais de 3,1 milhões de ações.

Com isso, passou à lista dos 20 maiores acionistas da companhia de streaming, embora a fatia não chegasse a 1%.

Com base no preço das ações de antes de Ackman divulgar sua participação em 26 de janeiro, seu fundo perdeu cerca de US$ 435 milhões nesta quarta-feira. Um representante da Pershing Square se recusou a comentar sobre o tamanho da perda.

Ações atingiram pico em novembro

As ações da Netflix atingiram o pico em novembro, em meio à pandemia, mais que dobrando seu valor desde o início de 2020. Neste ano, elas já acumulam perda de 62%.

A queda supera em muito o declínio de 13% do índice Nasdaq 100, que reúne empresas de tecnologia, no período. Entre as empresas que compõem o índice, a Netflix tem o terceiro pior desempenho do ano.

Ao comprar as ações depois que elas começaram a cair, Ackman disse em janeiro, em uma carta aos acionistas, que “a oportunidade de adquirir a Netflix com uma avaliação atraente surgiu quando os investidores reagiram negativamente ao crescimento de assinantes do último trimestre e às orientações de curto prazo da administração”.

Em sua carta aos acionistas na quarta-feira, Ackman disse que aprendeu com os erros do passado a sair logo das apostas ruins. E acrescentou que vai redistribuir o dinheiro da venda da participação da Netflix em outras oportunidades.