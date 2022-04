MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Bolsonaro e Paulo Guedes

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (16) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende anunciar para o próximo ano um “percentual bastante elevado” de desconto na tabela do Imposto de Renda, passando de R$ 2 mil para R$3 mil.

"Conversei agora há pouco com o Paulo Guedes ele quer sim, estamos perseguindo desde o começo a questão do Imposto de Renda, a tabela que não é reajustada, ele pretende anunciar para o ano que vem já um percentual bastante elevado de desconto de imposto de renda, passando de R$ 2 mil para perto de R$ 3 mil o desconto. Ele acha que não precisa buscar uma fonte alternativa para cobrir isso ai, como fizemos a questão do IPI", afirmou o presidente em entrevista à CNN.



A correção da tabela do Imposto de Renda foi uma promessa de campanha de Bolsonaro e, até agora, não foi concretizada, mas que ganha fôlego em ano eleitoral. Caso isso venha a ser confirmado, o presidente deve usar como trunfo durante a campanha de reeleição.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, encomendou estudos para a Receita Federal para identificar o total que pode ser usado para reajustar as faixas do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Guedes, até agora, vinha resistindo à ideia de apenas atualizar a tabela sem uma reforma tributária mais ampla, proposta pelo governo, aprovada pela Câmara, mas parada no Senado. Essa proposta, por exemplo, permitia a taxação de dividendos, hoje isentos.



Como essa proposta não avançou, Guedes aceitou discutir a possibilidade de apenas reajustar a tabela, situação que se acentua com o ano eleitoral.