José Cruz/ Agência Brasil Última 'repescagem' de saques dos valores acontece neste sábado (16)

Neste sábado (16), o Banco Central encerra a última 'repescagem' para os saques da primeira fase do dinheiro esquecido por brasileiros nos bancos, por meio do sistema Valores a Receber. Mais valores vão ser liberados na segunda fase do programa, que começa em 2 de maio.

A repescagem deste sábado é para as pessoas que nasceram a partir de 1984 . Os valores e as datas de quando pedir o resgate podem ser consultados desde o dia 28 de março, seguindo um calendário que tem como base o ano de nascimento da pessoa ou de fundação da empresa.

A partir do próximo dia 2, o sistema vai voltar a funcionar com um segundo lote, ou seja, mesmo quem já consultou na primeira fase e não encontrou nenhum valor, ainda pode ter alguma quantia para receber.

"O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver recurso novo", informou o Banco Central.



De acordo com a instituição, o sistema de consulta e o pedido de resgate vão mudar nessa nova etapa, já que não vai mais ser necessário agendar a consulta de valores e o pedido de saque do dinheiro. Logo na primeira consulta será possível pedir o resgate.

Até 24 de março, 2,85 milhões pessoas físicas e jurídicas já haviam solicitado resgate dos valores, totalizando R$ 245,8 milhões.



Passo a passo de como solicitar

Passo 1: Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Quem esqueceu a data pode repetir o processo;

Passo 2: Fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O BC aconselha ao correntista não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate. Confira aqui como aumentar o nível do login Gov.br.

Passo 3: Ler e aceitar o termo de responsabilidade

Passo 4: Verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso. A primeira etapa da consulta só informava a existência de valores a receber, sem dar detalhes.

Passo 5: Clicar na opção indicada pelo sistema: "Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix e informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo, caso precise entrar em contato com a instituição.

"Solicitar via instituição": a instituição financeira não oferece a devolução por Pix. O usuário deverá entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada: Transferência Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Crédito (DOC).

Importante: na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve clicar no nome da instituição para consultar os canais de atendimento.

