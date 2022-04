Os trabalhadores com carteira assinada que tenham contas ativas e inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão sacar uma parcela do fundo a partir do dia 20 de abril

É importante destacar que o valor a ser liberado vai depender do saldo que cada pessoa possui no fundo, considerando a soma dos valores disponíveis de todas as suas contas do FGTS. E quem tem direito ao saque? Todos os trabalhadores que tenham pelo menos R$ 1 mil no FGTS.