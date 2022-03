Reprodução Restaurante russo adotou logo parecido com o do McDonald's

Com o êxodo de marcas da Rússia, na sequência à guerra na Ucrânia, surgiu uma onda de registros de marcas copiando as que deixaram o país, segundo a agência japonesa Nikkei.

Uma empresa de comida enlatada, por exemplo, pediu o registro da marca de sua nova rede de fast-food, chamada de Uncle Vanya — referência à peça do dramaturgo russo Anton Chekhov —, com uma logo muito próxima ao símbolo do americano McDonald’s, mas virado de lado.

Há uma jogada nesse desenho. A letra do alfabeto cirílico retratada corresponde a nossa letra “v”, de Vanya.

Dois dias após o McDonald’s ter anunciado que fecharia suas quase 850 unidades em território russo, o parlamentar Vyacheslav Volodin, fiel ao presidente Vladimir Putin, disse que “amanhã, nesses endereços deveríamos ter não McDonald’s, mas (filiais) do Uncle Vanya”, reportou a Nikkey. O comentário pode ter inspirado a empresa em seu novo registro de marca.

Avança também a rede de móveis e decoração Idea, com pedido de registro de marca pela varejista no último dia 21 de março. Tanto o nome quanto a logomarca — em azul e amarelo — são referência direta à sueca Ikea, que também anunciou que partiria da Rússia.

No pedido apresentado, a justificativa é de que a Idea vai suprir totalmente a demanda no mercado interno deixada pela saída da concorrente, segundo noticiou a agência de notícias russa RIA Novosti, diz a Nikkei.

Leia Também

A agência Nikkei cita ainda o Rossgram, um serviço de rede social lançado na segunda-feira, não apenas tem um nome semelhante ao Instagram, que é muito popular na Rússia, mas as cores do logotipo também são quase as mesmas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia

Pessoas familiarizadas com o aplicativo o descrevem como um clone do Instagram que permite que os usuários – incluindo influenciadores russos perturbados por não conseguir postar na plataforma dos EUA – em grande parte transfiram suas contas do Instagram.

A avaliação é que esse boom de marcas de imitação de outras estrangeiras estaria sendo impulsionado pelas ameaças repetidas por Moscou de que irá confiscar ativos e suspender operações de empresas que se retirarem da Rússia. Neste caso, esses empresários locais poderiam avaliar que podem conseguir direito de gestão dos pontos deixados pelos estrangeiros caso consigam atrair a clientela deixada para trás.

Seria um caminho, como alardeado por Putin no início deste mês, para “implementar sistemas de gestão estrangeiros e transferir esses negócios para aqueles que realmente querem trabalhar”.