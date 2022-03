Reprodução: iG Minas Gerais Empresa de decoração justificou as dificuldades financeiras para o fechamento

A Etna anunciou o fim de suas atividades e um saldão com descontos de até 90%. A rede de móveis e decoração vem enfrentando dificuldades financeiras e não teria encontrado comprador para o negócio.

No site, há destaque para um banner que mostra desconto progressivo de 10%, 20% e 30% para compras acima de R$ 1 mil, R$ 2 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Na divulgação, a rede destaca que as promoções são apenas para produtos vendidos e entregues pela Etna, sem direito a troca, por se tratar de um "saldão" de encerramento da rede. Também não é válido para produtos em mostruários.

Nas redes sociais, internautas se animam com a promoção, mas muitos reclamam do preço dos produtos e da dificuldade para encontrar os descontos anunciados no site.

A equipe de reportagem tentou contato com a Etna, mas ainda não obteve retorno.

Leia Também

Quer ficar bem informado sobre tudo que acontece na economia do Brasil e do Mundo? Acompanhe o canal do Brasil Econômico no Telegram

Fim das atividades depois de 17 anos

O "saldão" dos produtos marca o encerramento das atividades da Etna, que por 17 anos atuou no mercado mobiliário e de decoração, com lojas distribuídas em várias regiões do país.

No início de março, uma reportagem do "Estado de S. Paulo" mostrou que a família Kauffman, fundadora da empresa e também proprietária da joalheria Vivara, não tinha interesse em manter a rede de lojas, e ia começar a fechar as unidades remanescentes pelo país.

No final de 2021, a rede tinha cinco lojas no país, das quais três no Estado de São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília.