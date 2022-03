Luciano Rocha Pix

Um site que mapeia endereços onde é possível fazer Pix Saque e Pix Troco entrou no ar nesta segunda-feira. O Mapa Pix é uma iniciativa da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) em parceria com a Pay Ventures e é atualizado a cada duas horas com dados abertos do Banco Central.

O sistema mostra a localização, o nome, o horário de funcionamento do estabelecimento e valor máximo disponível para ser retirado em dinheiro naquele local. As duas funcionalidades do Pix entraram em vigor no dia 29 de novembro de 2021 e estão disponíveis em todo o Brasil.

Contudo, a maior concentração de locais que realizam o serviço está nas regiões sul e sudeste.

Os chamados Pix Saque e Pix Troco permitem que os brasileiros saquem dinheiro vivo em lojas e outros estabelecimentos comerciais, como padarias e mercados, como num caixa eletrônico.

Segundo Marcelo Martins, diretor executivo da ABFintechs e fundador da Pay Ventures, nestes primeiros meses em que as funcionalidades estão disponíveis a maioria dos locais que prestam esses serviços são bancos e caixas eletrônicos.

— Como o Pix começou devagar, mas logo teve um crescimento exponencial, acredito que acontecerá da mesma forma com o Pix Saque e o Pix Troco. Depois que o usuário entender melhor como funciona, e os estabelecimentos aderirem, ficará mais comum. Diariamente veremos pontinhos novos no mapa. O bom do serviço é que ele é gratuito, e feito em diversos estabelecimentos que estão próximos ao consumidor — explica.

A visualização do mapa, à distância, mostra quantos estabelecimentos em determinada cidade realizam os serviços de saque e troco. A cidade de Porto Alegre é a que apresenta o maior número, com 647 endereços.

Até o momento, o usuário que acessar o site pode fazer uma busca por localidade, e ao encontrar o local mais próximo de casa, conseguirá ver se lá é realizado o serviço de saque, troco, ou os dois.

Martins revela que há a intenção de aprimorar a plataforma com novos recursos, como a possibilidade do usuário fazer avaliações dos locais.

Pix Saque e Pix Troco

Segundo o Banco Central, desde o lançamento das funcionalidades, a região Sul concentra a maior quantidade das transações. No Brasil, foram realizadas desde dezembro 3.168 transações do Pix Troco e 161.692 do Pix Saque. Nas duas modalidades, o número de operações de fevereiro foi maior que dezembro e janeiro juntos: mais de R$ 13 milhões foram movimentados em saques e mais de R$ 542 mil em trocos.

A informação sobre os pontos de atendimento é divulgada pelas próprias instituições no formato de dados abertos.