Após quedas consecutivas que fizeram o barril de petróleo ser negociado abaixo de US$ 100 na semana passada, a commodity voltou a subir no mercado internacional e já ultrapassa US$ 110.



O preço do petróleo saltou em mais de US$ 3 por barril nesta segunda-feira (21), com o Brent subindo acima de US$ 111. O motivo é o temor de a União Europeia boicotar petróleo russo, assim como os Estados Unidos.

O barril do tipo Brent subiu US$ 3,40, ou 3,2%, a US$ 111,33, somando-se à alta de 1,2% registrada na sexta-feira passada.

Já WTI subiu US$ 3,65, ou 3,5%, para US$ 108,35, também ampliando o aumento de 1,7% de três dias atrás.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará Bruxelas para uma reunião com o Conselho europeu para endurecer ainda mais as sanções à Rússia, que mesmo após o fim da guerra, devem continuar impactando os preços pelo mundo.

“Mesmo que a guerra da Ucrânia termine amanhã, o mundo vai enfrentar um déficit estrutural de energia devido às sanções à Rússia”, disse Jeffrey Halley, analista sênior da Oanda em comunicado à Reuters.