MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Contribuintes têm enfrentado dificuldades na hora de transmitir à Receita Federal a declaração de imposto de renda de 2022

Contribuintes têm enfrentado dificuldades na hora de transmitir à Receita Federal a declaração de imposto de renda de 2022. O sistema apresenta um erro, e informa que o envio não foi concluído.

De acordo com a Receita, no último dia 9 — dois dias após o início do prazo — uma nova versão do aplicativo usado nos computadores foi feita, substituindo a versão original (1.0) pela versão 1.1, com “ajustes na performance do aplicativo e acertos pontuais”.

Quem tiver problemas do tipo na hora de enviar a declaração vai precisar atualizar o aplicativo para a nova versão. Para não precisar refazer todo o processo, é preciso ficar atento: na instalação do sistema atualizado, quando o programa perguntar se o contribuinte deseja preservar os dados anteriores, basta responder “sim”. Se ele responder que não, tudo o que tinha digitado será perdido e terá que recomeçar a declaração.

Na versão para celulares, o aplicativo Meu Imposto de Renda não sofreu alterações. O download deve ser feito na Play Store, para usuários de Android, ou na Apple Store, para quem usar IOS. A versão online, dentro do portal do e-CAC, não depende da instalação de nenhum programa.