Brasileiros cadastrados para receber o Abono Salarial do PIS/Pasep que não foram elegíveis neste ano podem acessar o motivo que levou à recusa do benefício. A funcionalidade foi disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em parceria com o Dataprev, pela Carteira de Trabalho Digital e na área de serviços da plataforma Gov.br.

Os interessados devem atualizar o aplicativo da CTPS Digital no celular. Nesta quarta-feira (16), o govento federal habilitou mais de 1,6 milhão de profissionais para receber o Abono Salarial, através de reprocessamento realizado pelo Dataprev em fevereiro. Ao todo, cerca de 24,2 milhões de brasileiros têm direito ao benefício, com créditos na ordem de R$ 22,62 bilhões.

A medida foi necessária devido às inconsistências em informações encontradas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O objetivo foi garantir o correto direito dos trabalhadores e evitar a necessidade de pedidos de revisões adicionais.