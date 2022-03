Saque do FGTS será anunciado nesta quinta; veja como consultar o saldo

Site/Aplicativo

O FGTS passou por algumas mudanças recentes, como o saque-aniversário a o saque digital. Para consultar as novidades, basta acessar o site da Caixa, no link "benefícios e programas" e, depois, "benefícios do trabalhador/FGTS". Se preferir, clique direto no site do FGTS. Uma das mudanças é que as informações do Fundo de Garantia devem ser feitas pelo aplicativo FGTS. O App FGTS Trabalhador é gratuito e está disponível na Google Play, na Apple Store e na Windows Store.