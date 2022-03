Gustavo Magalhães/ Ministério das Relações Exteriores Ministro das Relações Exteriores, Carlos França criticou rebaixamento unilateral de status da Rússia

O ministro das Relações Exteriores Carlos França criticou países que rebaixaram o status econômicos da Rússia unilateralmente após a invasão à Ucrânia. A declaração foi dada nesta segunda-feira (14), em aula magna no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.

Segundo França, a medida deveria ter sido tomada em acordo com outros países integrantes da Organização Mundial do Comércio (OMC). Para o ministro, as sanções econômicas deveriam ter sido tomadas multilateralmente para não haver divergências entre as decisões.

"O Canadá fez isso, outros seguiram, não tenho a lista extensiva. Mas isso me preocupa, porque essa era uma decisão que, penso eu, ficava melhor tomada se fosse dentro do sistema multilateral de comércio", disse.

"[Uma decisão multilateral] não ocorre, e eu não acho que isso faça bem para o sistema multilateral de comércio nem para os interesses de um país como Brasil, que tem justamente no multilateralismo a sua força".

O Canadá foi o primeiro país a aplicar sanções à Rússia e rebaixou o status econômicos do país de "nação mais favorecida". Os Estados Unidos anunciaram na última semana que seguirá o país vizinho, após reunião com o G7.