A nossa seleção de vagas em tecnologia está de volta com mais oportunidades em grandes empresas, incluindo a Netflix. A gigante do streaming busca engenheiros de software para o seu time baseado no estado de São Paulo. A Telefónica Tech, parte da estratégia de negócio da Vivo, e a OLX, que já esteve em nosso compilado outras vezes, também têm novas posições de emprego abertas. Veja todos os detalhes sobre essas e mais vagas a seguir.

Netflix busca engenheiros de software em SP

A líder global no segmento de streaming, Netflix, está com vagas abertas no Brasil para engenheiros de software. Sua página de carreira mostra quatro posições para a área de tecnologia: uma para gerente de engenharia, duas para engenheiro de software sênior e uma para arquiteto de software sênior.

Para se candidatar à gerência, são necessários mais de 7 anos de experiência em operações de tecnologia ou engenharia, além de mais de 5 anos de experiência em liderança em engenharia de nuvem, desenvolvimento de aplicativos, engenharia de pilha completa ou desenvolvimento de front-end.

As demais posições não têm requisitos de tempo de experiência, e você pode ver todas as exigências para a candidatura por meio deste link.

Telefónica Tech (Vivo) tem vagas em cloud computing

A holding de serviços digitais do Grupo Telefónica, Telefónica Tech, vai contratar mais de 60 pessoas no setor de tecnologia para fortalecer a unidade de soluções em computação em nuvem. A empresa, que faz parte da estratégia de negócio da Vivo para o segmento B2B, trabalha em iniciativas de cibersegurança, IoT, Big Data e Cloud.

São oportunidades para arquitetos, administradores de sistemas operativos e bancos de dados, consultores de gestão de aplicações, data e inteligência artificial, dentre outros. Segundo a compnnhia, os selecionados deverão atuar na sede da empresa, em Barueri, região metropolitana de São Paulo.

Você pode conferir mais detalhes sobre salário e benefícios de cada vaga por meio da plataforma Gupy.

OLX tem 100 vagas para engenheiros

A OLX vez ou outra aparece em nosso compilado de vagas em tecnologia, e ela está de volta nesta terça-feira (7) com 100 posições abertas para engenheiros, além de 25 oportunidades para a área de Produto. A empresa ressalta que continua em modelo 100% remoto e que as vagas são para candidatos em todo o Brasil.

Entre os cargos a serem preenchidos, há vaga exclusiva para mulheres como gerente de engenharia. Além disso, a companhia busca desenvolvedores front-end, back-end, especialistas em iOS, em Android, engenheiro de infraestrutura, entre outros.

Os selecionados recebm suporte técnico e equipamentos para trabalharem em home office. Você pode conferir todos os detalhes sobre as vagas na página de carreira da OLX.

Ministério das Comunicações paga até R$ 8,3 mil

O Ministério das Comunicações abriu um concurso público com vagas para engenheiros sênior e outras oportunidades em Tecnologia da Informação. Os salários podem chegar a R$ 8,3 mil, a depender da área de atuação.

Para concorrer, é necessário ter diploma de ensino superior em cursos relacionados à computação ou informática, com validade reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de experiência comprovada de pelo menos cinco anos em funções correlatas, ou diploma de mestrado.

As inscrições vão até às 18h do dia 14 de março de 2022, e são feitas mediante o pagamento de uma taxa de R$ 70. Você encontra mais informações sobre o processo seletivo no site do Cebraspe.

FreteBras tem mais de 200 vagas em tecnologia

A plataforma online de transporte de cargas FreteBras tem 234 vagas abertas em tecnologia, produto e dados. Segundo a empresa, o modelo de trabalho é 100% remoto, e há benefícos como horário flexível e day-off à escolha do profissional.

Para a área de tecnologia, há 157 oportunidades para desenvolvedores back-end, front-end, mobile/Android, arquiteto, agilista, SRE, DevOps, Cloud, Infraestrutura e QA. Já na área de produto, são 29 vagas para Product Owner, Product Manager, UX Researcher, entre outros. Também existem 48 posições no setor de dados para cientista de dados, analista de engenharia de dados, analista de inteligência de negócios e analista de segurança da informação.

Você encontra mais informações sobre as vagas na página da FreteBras, na plataforma Gupy.

Vagas no Tecnoblog

Sabia que o Tecnoblog também está contratando? Se você tem interesse em participar da equipe do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as vagas abertas.

