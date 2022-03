Abono salarial

Pago a trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há pelo menos cinco anos, tem valor de até um salário mínimo, variando de acordo com o número de meses trabalhados com carteira assinada no ano anterior (neste caso, 2020), com remuneração média de até 2 salários mínimos.