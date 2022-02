Ao todo

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores, com valor total de mais de R$ 20 bilhões. Os recursos são do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Para os pagamentos do PIS nesta quinta, a Caixa informa que foi disponibilizado R$ 1,6 bilhão para pagar o abono salarial a 1,7 milhão de trabalhadores em todo país.