Fernanda Capelli Loja Americanas em shopping

A Americanas S.A. informou nesta quinta-feira (24) que vai ampliar o prazo para troca de produtos e garantia, após as empresas do grupo apresentarem problemas em seus sites. Segundo a empresa varejista, as trocas de produtos com defeito passarão de 30 para 45 dias e a garantia será estendida de 90 dias para 105 dias.

A medida vale para as empresas Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!.

Os canais de atendimento por voz e chat também terão os horários estendidos aos sábados (8h às 20h) domingos (8h às 14h). O prazo para arrependimento também foi ampliado de 7 para 15 dias contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor.

A medida acontece após a falha nos sites das empresas que ficaram fora do ar por quatro dias depois de serem vítimas de um ataque hacker. O prejuízo com vendas está estimado em R$ 500 milhões.

Veja quais serão as medidas tomadas pela Americanas

Canais de atendimento por voz e por chat, que funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h, serão estendidos também para o sábado no mesmo horário e com complemento no domingo, de 8h às 14h;

Prazo de arrependimento será estendido dos atuais 7 para 15 dias contados da data da entrega dos produtos ao cliente;

Prazo de troca e devolução por defeito de fabricação será estendido dos atuais 30 para 45 dias com a garantia de atendimento, mesmo em caso de negativa do fabricante ou importador;

Prazo de garantia legal será estendido dos atuais 90 dias para 105 dias, mesmo em caso de negativa do fabricante ou importador;

Reclamações por atraso ou ocorrências relacionadas ao fluxo de entrega serão tratadas em prioridade e respondidas em até 2 dias úteis.

A empresa também disponibilizou as centrais de atendimento para dúvidas de consumidores. As informações podem ser obtidas por meio dos aplicativos, sites ou pelos telefones 4003-4848 (Americanas), 4003-9898 (Shoptime), 4003-5544 (Submarino), das 8h às 20h, de segunda-feira a sábado, e no domingo, de 8h às 14h.