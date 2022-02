Felipe Moreno Petrobras

A Petrobras vai divulgar, após o fechamento dos negócios na Bolsa nesta quarta-feira (23), seu balanço de 2021. E, segundo previsão de analistas, deve anunciar um lucro recorde, de até R$ 100 bilhões.

Com a disparada do petróleo nos últimos meses, a petrolífera viu seus ganhos subirem e, também, ampliou a distribuição de parcela de seus lucros aos acionistas. Só em 2021, foram R$ 27,1 bilhões repassados aos detentores de ações da empresa, quase dez vezes mais o valor distribuído em 2020. E, como grande acionista da empresa, a União ficou com quase um terço do total. Desde 2019, já foram R$ 32,5 bilhões pagos pela empresa em dividendos.

Nos últimos três anos, desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal recebeu cerca de R$ 30 bilhões dessa parcela do lucro da Petrobras.

E a estatal já anunciou que, entre 2022 e 2026, pretende pagar entre US$ 60 bilhões (cerca de R$ 307,2 bilhões) e US$ 70 bilhões (R$ 358,4 bilhões) em dividendos. A União receberá 28,67% (sua fatia no capital da empresa) do total, o que pode chegar a US$ 20 bilhões.

A Petrobras tem aproveitado a maré favorável para o setor, com a alta do petróleo, para reduzir endividamento e elevar a distribuição dos ganhos entre acionistas.

Mas a alta do petróleo pesa no bolso do consumidor. Nos últimos 12 meses, o preço da gasolina já subiu 49,59%, enquanto a inflação média do país foi de 10,42%, segundo dados divulgados na manhã desta quarta-feira pelo IBGE.

Por isso, cresce a busca, no governo e no Congresso, de alternativas para aliviar este impacto para o consumidor, principalmente neste ano eleitoral. Alternativas como o uso de royalties e de dividendos da Petrobras chegaram a ser discutidas. Mas o que avançou foram propostas que procuram reduzir o peso de impostos, inclusive os estaduais, para aliviar o preço final da gasolina.

O plenário do Senado pode votar nesta quarta-feira projetos de lei com esse objetivo.