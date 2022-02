Redação 1Bilhão Educação Financeira Banco Central

A plataforma Gov.br, que reúne serviços públicos federais, apresenta instabilidade e lentidão esta manhã. O cadastro na plataforma é necessário para acessar o valoresareceber.bcb.gov.br, novo site exclusivo do Banco Central para consulta ao dinheiro esquecido em bancos, de contas encerradas ou tarifs indevidas.

Para verificar, a partir desta segunda-feira, se tem valores a receber, o cliente precisará ter um login no Gov.br no nível prata ou ouro. Segundo a instituição, o valor a ser recebido chega a R$ 8 bilhões em instituições financeiras que ainda não foram resgatados por clientes.

O site exclusivo para consulta entrou no ar no fim da noite de domingo, mas não será possível solicitar o resgate imediatamente. Será feito um agendamento para que a pessoa ou empresa possa pedir a devolução do dinheiro. A devolução dos recursos começa em março.

Quem não tem recursos a receber agora pode fazer uma nova consulta do site a partir do dia 2 de maio para saber se tem direito a algum valor.