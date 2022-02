Agência Brasil Ministério da Economia

O Ministério da Economia vai leiloar 45 veículos usados pertencentes à União. A licitação será hoje (14), no endereço eletrônico do Parque dos Leilões. A estimativa é que sejam arrecadados no mínimo R$ 485 mil pela venda de todos os veículos.

A justificativa para o certame é que a frota está ociosa em função da adesão dos órgãos ao TáxiGov, serviço de transporte de servidores por meio de aplicativo.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas. Para julgamento e classificação dos lances será adotado o critério de maior oferta de preço.

Os veículos estarão disponíveis para avaliação dos interessados de hoje até o dia 16, em Brasília, e o período para a oferta de lances vai até o dia 17 de fevereiro.