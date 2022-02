Getty Images Galeão

A Infraero ganhou uma sobrevida com a decisão do governo federal de leiloar de maneira conjunta e apenas em 2023 os aeroportos Santos Dumont, no Centro do Rio, e Galeão, na Ilha do Governador.

A estatal, que por décadas teve o monopólio da gestão dos aeroportos do Brasil, vem acumulando uma série de prejuízos financeiros após perder terminais lucrativos. E poderia perder suas funções neste ano, com a privatização de praticamente todos os terminais federais.

Com o processo de concessão dos aeroportos federais, a partir de 2012, o plano do governo era encerrar a Infraero em 2022, junto com o leilão de dois dos aeroportos mais rentáveis: além de Santos Dumont, Congonhas, em São Paulo.

Os dois são considerados as joias da coroa da estatal e sustentam os demais terminais da rede que ainda estão com a empresa. Por isso, a decisão foi de leiloá-los por último.

Após os leilões dos aeroportos nacionais, a Infraero ainda tenta mudar seu posicionamento para focar a atuação na aviação regional. o último balanço, publicado no ano passado, a empresa defende que é capaz de atuar no desenvolvimento da aviação regional por meio da distribuição equilibrada de aeroportos pelo território nacional.

A empresa chegou a contratar uma consultoria para tentar mudar seu plano de negócios e se reposicionar.

