Integrantes da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) entendem que o valor que o governo precificou a Eletrobras no processo de privatização é abaixo do mercado e podem barrar a venda da estatal, segundo informou a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bérgamo.

Os técnicos dizem se tratar de uma avaliação de “black friday”, tamanho o desconto no valor. Eles chegam a afirmar que os números encontrados são "escandalosos" e podem influenciar os ministros do tribunal a recusar o processo.

Após sucessivos adiamentos, a expectativa é que o processo seja finalizado ainda este mês. O governo trabalha com a possibilidade de vender a estatal até maio.

O governo defende o valor e diz que prefere facilitar a venda para tornar a empresa mais eficiente