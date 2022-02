Reprodução: ACidade ON INSS

Os brasileiros poderão fazer cursos gratuitos focados em temas específicos sobre benefícios e serviços da Previdência Social. As oportunidades serão ofertadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio da Escola Virtual do Programa de Educação Previdência (PEP). Segundo o órgão, os cursos são a distância, sem tutoria, com linguagem simples e objetiva.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro e os participantes recebem, ainda, uma declaração de participação. Para se inscrever, basta acessar a Escola Virtual do INSS para a Sociedade ( escolapep.inss.gov.br ), fazer o cadastro, clicando em "Entrar", e acessar o bloco "Cursos Disponíveis".



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia.

Há cursos sobre aposentadorias, benefícios para dependentes (pensão e auxílio-reclusão), benefícios por incapacidade (temporária, permanente e auxílio-acidente), salário-maternidade e salário-família, certidão de tempo de contribuição, benefício de prestação continuada, entre outros.