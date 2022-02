Divulgação Parque Nacional Serra da Canastra

O governo federal anunciou nesta terça-feira (8) a inclusão de cinco parques nacionais no Programa Nacional de Desestatização (PND) e no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

As unidades de conservação estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O decreto determina que as empresas responsáveis pela gestão dos parques devem manter a conservação, proteção e administrar o turismo nos locais.

Os parques que serão privatizados são: Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ); Parque Nacional da Serra da Canastra (MG); Parque Nacional da Serra do Cipó (MG); Parque Nacional de Caparaó (MG e ES) e Floresta Nacional de Ipanema (SP).

O governo não divulgou o valor dos investimentos e nem os trâmites para as empresas começarem a gerir os parques.