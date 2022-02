Divulgação Bolsonaro e PL juntos pelo Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil paga por mês pelo menos R$ 400 para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, o valor do programa que substituiu o Bolsa Família é visto como "muito baixo" para mais da metade dos brasileiros (51%), segundo aponta pesquisa do PoderData realizada de 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022.

Para um terço da população (33%), o valor é "suficiente". Outros 5% consideram a cifra "muito alta". Um em cada dez entrevistados não soube opinar.

Entre os que consideram o valor "muito baixo", destacam-se os que cursaram até o ensino médio (56%) e os moradores da região Nordeste (56%). Veja a estratificação:

Sexo

Homens: Muito baixo (48%); Suficiente (37%); Muito Alto (7%)

Mulheres: Muito baixo (55%); Suficiente (30%); Muito Alto (3%)

Idade

16 a 24 anos: Muito baixo (45%); Suficiente (27%); Muito Alto (19%)

25 a 44 anos: Muito baixo (52%); Suficiente (38%); Muito Alto (3%)

45 a 59 anos: Muito baixo (53%); Suficiente (30%); Muito Alto (6%)

60 anos ou +: Muito baixo (52%); Suficiente (31%); Muito Alto (0%)

Região

Sudeste: Muito baixo (52%); Suficiente (34%); Muito Alto (5%)

Sul: Muito baixo (47%); Suficiente (43%); Muito Alto (3%)

Centro-Oeste: Muito baixo (48%); Suficiente (34%); Muito Alto (4%)

Norte: Muito baixo (41%); Suficiente (44%); Muito Alto (8%)

Nordeste: Muito baixo (56%); Suficiente (22%); Muito Alto (6%)

Escolaridade

Fundamental: Muito baixo (46%); Suficiente (35%); Muito Alto (6%)

Médio: Muito baixo (56%); Suficiente (31%); Muito Alto (5%)

Superior: Muito baixo (54%); Suficiente (34%); Muito Alto (3%)

Renda Familiar

Até 2 salários: Muito baixo (54%); Suficiente (28%); Muito Alto (4%)

De 2 a 5 salários: Muito baixo (46%); Suficiente (40%); Muito Alto (9%)

Mais de 5 salários: Muito baixo (53%); Suficiente (35%); Muito Alto (1%)

O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro de 2021 após aprovação da PEC dos Precatórios. Inicialmente 14,5 milhões de famílias foram incluídas, mas em janeiro o governo zerou a fila e ampliou os depósitos para 17 milhões de casas.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, vinculado ao site Poder360, com recursos próprios, por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 3.000 entrevistas em 238 cidades nas 27 unidades da Federação de 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022. O registro no TSE é BR-09445/2022. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Popularidade de Bolsonaro

Dos que avaliam o trabalho do presidente como “ótimo” ou “bom”, 61% dizem que o valor do auxílio é suficiente. Entre os que o acham “ruim” ou “péssimo”, 71% acham o valor muito baixo.

Parcela de fevereiro

O governo federal vai começar a fazer os pagamentos do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família, no dia 14 de fevereiro para os brasileiros cadastrados no programa social que possuem NIS com final 1. Ao contrário do mês passado, desta vez, não será creditado o auxílio-gás.

Têm direito as famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita de até R$ 105; as em situação de pobreza, cuja renda familiar mensal per capita não passe de R$ 210; e as famílias em regra de emancipação.