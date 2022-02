shutterstock Carteira de trabalho

Um levantamento realizado pela VAGAS.com, líder em soluções tecnológicas de recrutamento e seleção, em que foram analisados dados de mais de 2,5 mil empresas, aponta alta de 25% nas oportunidades de trabalho ao longo de 2021, com destaque para o setor de serviços.

Como reflexo direto da gradual recuperação da atividade econômica, muitas empresas voltaram a contratar funcionários. Foram anunciadas 144.356 novas vagas no ano passado contra 115.218 ofertas de emprego em 2020. Apesar do crescimento, os números ainda estão distantes do resultado de 2019, quando foram abertas 170.528 oportunidades.

“A pandemia registrou um crescimento na oferta de vagas para serviços em geral. Os dados indicam uma boa queda em 2020, quando a pandemia foi mais intensa e pesada para todos os níveis de atividade, reduzindo drasticamente a oferta e procura de posições de trabalho. Já o ano passado mostrou que há uma recuperação em andamento, que deve se manter conforme a pandemia for perdendo força”, explica Rafael Urbano, representante da área de Inteligência de Negócios da VAGAS.com

Vagas por setores 2021 2020

SERVIÇOS 58,7% 61,5%

INDÚSTRIA 18,6% 20,2%

COMÉRCIO 14,1% 10,1%

CONSTRUÇÃO e ARQUITETURA 6,8% 7,0%

AGRICULTURA 1,8% 1,2%

Total de vagas 144.356 115.218