ABONO DO PIS/PASEP

O Ministério do Trabalho e Previdência informou que irá liberar R$ 208 milhões do abono salarial esquecido em 2019. Ao todo, 300 mil trabalhadores receberão os valores. O calendário de pagamentos seguirá as datas do abono salarial deste ano, que considera como ano-base 2020. Ou seja, o pagamento do abono esquecido começa no dia 8 de fevereiro para beneficiários do PIS e 15 de fevereiro para quem recebe o Pasep.