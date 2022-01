Reprodução Abono salarial de 2022 estará disponível para saques a partir de 8 de fevereiro

O Ministério do Trabalho e Previdência informou que irá liberar R$ 208 milhões do abono salarial esquecido em 2019. Ao todo, 300 mil trabalhadores receberão os valores.

O calendário de pagamentos seguirá as datas do abono salarial deste ano, que considera como ano-base 2020. Ou seja, o pagamento do abono esquecido começa no dia 8 de fevereiro para beneficiários do PIS e 15 de fevereiro para quem recebe o Pasep.

Como o saque será feito neste ano, os beneficiários terão direito aos valores praticados em 2022. O benefício varia entre R$ 101 e R$ 1.212.

Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que tiveram carteira assinada ou trabalharam em serviços públicos por pelo menos 30 dias no ano base. Se o beneficiário trabalhou um mês, terá direito a R$ 101, caso tenha trabalhado os 12 meses, o valor será de R$ 1.212.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é depositado pelo Banco do Brasil. É possível conferir os valores a receber pelo site gov.br ou pela carteira de trabalho digital. Funcionários públicos devem consultar seus saldos pela Central de Atendimento do Banco do Brasil ou em agências bancárias.

Calendário do PIS

Nascimento Receberá em Janeiro 08 de Fevereiro Fevereiro 10 de Fevereiro Março 15 de Fevereiro Abril 17 de Fevereiro Maio 22 de Fevereiro Junho 24 de Fevereiro Julho 15 de Março Agosto 17 de Março Setembro 18 de Março

Outubro 22 de Março Novembro 29 de Março

Dezembro 31 de Março

Calendário Pasep

Número de Inscrição Receberá em 0 15 de Fevereiro 1 15 de Fevereiro 2 17 de Fevereiro 3 17 de Fevereiro 4 22 de Fevereiro 5 24 de Fevereiro 6 15 de Março 7 17 de Março 8 22 de Março