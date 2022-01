PIS/Pasep 2022: Veja como consultar seu saldo pelo celular

Quem recebe?

É preciso se enquadrar nos seguintes critérios: Ter recebido por pelo menos 30 dias de trabalho em 2020 Ter trabalhado com carteira assinada em 2020 Ter recebido, em média, até no máximo dois salários mínimos mensais em 2020 Estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos Que o seu empregador tenha atualizado seus dados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) Como consultar o valor do PIS/PASEP? Para ter acesso às informações do Abono Salarial na Carteira de Trabalho Digital, é necessário que o trabalhador atualize o aplicativo, depois acesse a aba Benefícios e Abono Salarial, para verificar o valor, dia e banco de recebimento.