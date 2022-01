Divulgação McDonald's responde Elon Musk após proposta sobre criptomoeda

Após Elon Musk afirmar em seu Twitter que comeria um McLanche Feliz na TV caso o McDonald's aceitasse a criptomoeda Dogecoin como forma de pagamento, a rede de fast food fez uma contraproposta ao CEO da Tesla: "Só se a Tesla aceitar Grimacecoin". A criptomoeda falsa faz referência ao Grimace, um dos mascotes do McDonald's.



Tudo começou no dia 22 de janeiro, quando o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicou uma foto em seu Twitter com o "uniforme" da lanchonete. A piada veio após uma queda generalizada na cotação do Bitcoin, que foi adotado como moeda oficial do país. No início desta semana, a criptomoeda chegou a despencar 12,43% – a US$ 33.435, o menor nível em seis meses.

Na segunda, o McDonald's se rendeu à brincadeira e postou em suas redes sociais: "Como vão as pessoas que administram contas de criptos?". Foi aí que Elon Musk, o garoto propaganda das criptomoedas, entrou em cena.

Vale lembrar que, em El Salvador, a gigante de fast food já aceita Bitcoin como forma de pagamento. Além disso, cabe destacar que a criptomoeda já vem se recuperando desde ontem (25). Hoje, está sendo cotada a US$ 37.97.

Já a cotação da Dogecoin, citada por Musk, está em US$ 0,15. Criada em 2013 como um meme, ela é uma das mais valiosas no mercado.