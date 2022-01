Como atualizar seu cadastro no Caixa Tem

Não é obrigatório, porém a atualização cadastral traz mais segurança para a sua conta. Além disso, depois do processo você migra de Poupança Social Digital para Poupança Digital Caixa. Essa última tem algumas vantagens adicionais como contratação de seguro e cartão de crédito.

Se o número usado para receber o código de acesso estiver errado, será necessário ir até a uma agência da Caixa, portando seus documentos, e pedir a alteração do telefone no seu cadastro do Caixa Tem.