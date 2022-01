Redação 1Bilhão Educação Financeira Vivo abriu 300 vagas para profissionais com deficiência

A Vivo abriu 300 vagas exclusivas para pessoas com deficiência para a área de experiência do cliente da companhia. As oportunidades nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Vitória e Salvador são para atuar como atendente, em formato home office. No dia 10 de fevereiro, a empresa promoverá uma feira online para esclarecer dúvidas sobre as atribuições das atividades. Para participar, os interessados precisam se inscrever pelo link .

A seleção será online e o salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; plano móvel controle, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, além de licença parental. Os selecionados contarão ainda com um auxílio home office e a Vivo fornecerá também equipamentos como notebook, mesa e cadeiras para execução do trabalho à distância.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter domínio de informática e pacote office; ensino médio completo; e enviar um laudo informando sobre as limitações e acessibilidades necessárias. Estar cursando ou ter concluído o ensino superior serão diferenciais.

“Somos uma marca inclusiva e entendemos a importância de termos mais pluralidade e representatividade dentro da companhia. Acreditamos que a diversidade de pessoas é um diferencial de inovação, que contribui para uma melhor experiência junto aos nossos clientes”, afirma Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente.