O Projeto de Lei Orçamentária do Governo Federal prevê a abertura de cerca de 43 mil vagas em concursos neste ano. Além destes, haverá seleções em estados e municípios, que devem trazer um alívio para milhares de brasileiros após um longo período de escassez dessas oportunidades. O EXTRA traz, abaixo, uma lista de concursos já em andamento ou previstos, que somam mais de 216 mil postos.

A pandemia do novo coronavírus aumentou dificuldades econômicas no país e adiou provas de processos seletivos nos últimos dois anos, mesmo por conta da necessidade de adoação de políticas de isolamento social.



"Acreditamos que este ano será um bom ano para concursos já que a maioria das Instituições, tanto federais, quanto estaduais, possuem deficit de pessoal. Com relação às eleições, existe uma crença de que no ano eleitoral é proibido autorizar novos concursos, publicar editais, aplicar provas ou outras etapas. Na verdade, o que fica impossibilitado é somente a nomeação dos aprovados em alguns meses anteriores à eleição até a posse dos candidatos eleitos", explica o diretor das unidades do Colégio e Curso Progressão Educação em Caxias, Nova Iguaçu e Ilha do Governador, Renato Biancardi.

As boas notícias para os concurseiros devem chegar principalmente no primeiro semestre deste ano. Já está em andamento, por exemplo, seleções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 206.891 vagas temporárias para quem tem nível fundamental ou médio. E as provas serão aplicadas em abril. Mas também já é possível e recomendado se preparar para os concursos previstos e sem edital publicado.



"Uma boa solução é buscar os últimos editais do órgão para saber o que geralmente é cobrado. Além disso, é importante procurar o que a banca vem cobrando em editais recentes de órgãos similares. Por exemplo: se quero fazer um concurso da área policial da FGV, é válido dar uma olhada em provas recentes da banca. Caso a banca ainda não tenha sido definida, sugiro verificar as provas mais recentes da área almejada", orienta Arthur Lima, coordenador do Direção Concursos.

Criar uma rotina de estudos é o primeiro passo

Viviane Rocha, professora de planejamento estratégico de estudos da Central de Concursos, ensina a organizar uma boa rotina preparatória.

"Acredito no planejamento de forma individualizada, visto que cada um tem uma rotina, numa quantidade de horas destinadas aos estudos. O planejamento deve ser elaborado levando em conta esses e outros fatores", afirma Viviane, orientando: "Defina a quantidade de horas de estudos, os dias e o material que será utilizado para sua futura aprovação. Seja coerente e não planeje estudar além dos seus reais limites e períodos disponíveis. Caso faça isso, você não cumprirá suas metas diárias de estudo e isso pode causar desmotivação."

As horas devem ser divididas entre o estudo de teoria, para começar; elaboração de resumos, para memorizar conteúdos; e revisões com exercícios e provas anteriores, para testar o conhecimento. O especialista em concursos públicos Victor Tanaka, do Estratégia Concursos, aconselha como distribuir essas horas entre as disciplinas que o candidato tem maior ou menor dificuldade.



"É importante manter o conhecimento fresco na cabeça, para isso é fundamental ter contato constante com todas as disciplinas do edital, tanto aquelas que o concurseiro tem mais facilidade quanto as que não tem familiaridade. É importante também ter consciência das disciplinas que têm maior peso na prova X e as que têm peso menor. Isso tudo precisa ser balanceado e considerado no planejamento de estudos diários, semanais e mensais", pontua Tanaka.

Confira os processos seletivos

Fontes: Estratégia Concursos e Mário Machado, CEO do Direção Concursos

- Com inscrição aberta

Controladoria Geral da União (CGU)

Cargos: auditor federal de Finanças e Controle; técnico federal de Finanças de Controle (nível médio)

Vagas: 375

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: inicial de R$ 7.283,31, para nível médio, e R$ 19.197,06 para nível superior

Taxa de inscrição: R$ 80 (médio) e R$ 120 (superior)

Inscrições: até 1/2/2022

- Em andamento

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargos: recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor

Vagas: 183.021

Número de vagas: 206.891

Escolaridade: níveis fundamental e médio

Remuneração: variável para recenseador; para os demais, de R$ 1.700 até R$ 2.100

Data das provas: 10/4/2022

- Previstos

Receita Federal

Cargos: analista tributário e auditor fiscal

Vagas: 699

Escolaridade: nível superior

Remuneração: entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09

Situação: solicitado

Senado Federal

Cargos: técnico legislativo (policial legislativo), advogado e analista legislativo

Vagas: 19

Escolaridade: médio e superior

Remuneração: R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68

Situação: previsto no Orçamento

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Cargo: técnico e analista do Seguro Social

Vagas: 7.575

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: R$ 5.447,79 e R$ 8.357,07

Situação: solicitado

Secretaria de Fazenda do Estado do Rio (Sefaz RJ)

Cargos: auditor fiscal, analista em Finanças Públicas e agente de Fazenda

Vagas: 50

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: mais de R$ 20 mil

Situação: aprovado

Polícia Militar do Estado do Rio (Pmerj)

Cargos: soldado

Vagas: a definir

Escolaridade: nível médio

Remuneração R$ 3.452,55

Situação: anunciado

Câmara dos Deputados

Cargos: técnico legislativo e analista legislativo

Vagas: 28

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração R$ 16.460,29 a R$ 24.716.88

Situação: previsto no Orçamento

Secretaria de Educação do Estado do Rio (Seeduc RJ)

Cargos: Professor I

Vagas: 303

Escolaridade: superior

Remuneração: R$1.179,35

Situação: banca definida

Colégio Pedro II

Cargos: assistente social, contador, fonoaudiólogo, analista de Tecnologia da Informação, técnico em Assuntos Educacionais, e técnico de Laboratório

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Situação: previsto e confirmado

PMERJ Saúde

Cargos: médico oficial e técnico de Enfermagem

Vagas: 67

Escolaridade: níveis médio/técnico e superior

Remuneração: R$ 3.246,42 a R$ 6.014,19

Situação: autorizado e escolhendo banca

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Cargos: agente executivo, inspetor e analista

Vagas: 121

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: de R$ 7.189,98 a R$ 19.197,05

Situação: solicitado

Tesouro Nacional

Cargos: técnico e auditor de Finanças e Controle

Vagas: 170

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: de R$ 6.882,57 a R$ 17.391,64

Situação: solicitado

Agetransp RJ

Cargos: assistente técnico, analista técnico e especialista em regulação

Vagas: 35

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: R$ 2.160,00 a R$ 5.670,00

Situação: estudos solicitados

Degase

Cargos: agente socioeducativo e agente administrativo

Vagas: 160

Escolaridade: nível médio

Remuneração: R$ 2.572,57

Situação: banca definida (Ceperj)

AgeRio

Cargo: analista de desenvolvimento, advogado e engenheiro

Vagas: Cadastro de reserva

Escolaridade: nível superior

Remuneração até R$ 8.233,42

Status: comissão formada

Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM RJ)

Cargo: auditor de Controle Externo

Vagas: 35

Escolaridade: nível superior

Remuneração: mais de R$ 14 mil

Status: comissão formada, mas com atividades suspensas

Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa)

Cargos: analista técnico, assistente em regulação e especialista em regulação

Vagas: 50

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Status: comissão formada

Rioprevidência

Cargos: assistente previdenciário e especialista em Previdência Social

Vagas: 41

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Status: comissão formada, mas temporariamente suspenso