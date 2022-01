Divulgação Sindipetro NF Trabalhadores deitados na Plataforma P-52

O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-SF) divulgou uma nota nesta sexta-feira (21) em que acusa a Petrobras criar um "covidário" na área externa do casario da Plataforma P-52, na bacia de Campos (RJ). A estatal, no entanto, negou as acusações e disse que os funcionários dormiam na área externa enquanto era feita a higienização dos camarotes.



O sindicado alega que a plataforma passa por um surto de casos, "assim como várias outras unidades", e a empresa mantém os funcionários contaminados a bordo.

A Diretoria do Sindipetro-NF e da Federação Única dos Petroleiros (FUP) informam que já fizeram as denúncias ao MPT (Ministério Público do Trabalho) e irão à Justiça para pedir o desembarque dos trabalhadores e interdição imediata de todas as unidades que passam por surtos.

"A Diretoria do Sindipetro-NF está recebendo várias denúncias da situação, mas parece que o negacionismo do presidente da República se reflete nas plataformas da Petrobrás, que tem mantido os trabalhadores confirmados com COVID a bordo, em alguns casos, por mais de 5 dias com sintomas gripais. Qual seria a intenção? Matar os trabalhadores? Os deixarem loucos? Ou só garantir os bilhões aos acionistas a custo da nossa vida?", declarou em nota o coordenador geral do Sindipetro-NF, Tezeu Bezerra. Confira a íntegra .

Em nota enviada ao iG, a Petrobras esclarece que foi realizada testagem em massa dos colaboradores da P-52 e que mantém em isolamento os funcionários que acusam positivo para a Covid-19. Segundo a empresa, todos os novos casos confirmados são assintomáticos ou com sintomas leves, e estão sendo desembarcados, com acompanhamento permanente pela área de Saúde da Petrobras.

Veja a íntegra da resposta da Petrobras

A Petrobras esclarece que foi realizada testagem em massa dos colaboradores da P52. Conforme previsto nos protocolos adotados pela companhia para prevenção e contágio pela Covid-19, foram tomadas medidas para isolamento dos profissionais com resultado positivo. Todos os novos casos confirmados são assintomáticos ou com sintomas leves, e estão sendo desembarcados, com acompanhamento permanente pela área de Saúde da Petrobras. Alguns trabalhadores foram solicitados a permanecer na área externa da plataforma durante um processo de higienização de seus camarotes e voluntariamente decidiram esperar deitados. Logo após o fim do processo de limpeza, eles retornaram aos camarotes. A Petrobras desempenha atividades operacionais que asseguram o atendimento de bens e serviços de primeira necessidade. Essas atividades nunca foram interrompidas e estão sendo desempenhadas de forma contínua e de acordo com os mais rigorosos padrões de segurança: testagem; distanciamento físico; uso obrigatório e adequado de máscaras; procedimentos de higienização de mãos e equipamentos; adequação de efetivo; identificação e isolamento precoce de colaboradores com sinais e sintomas da doença; orientação permanente sobre medidas preventivas de combate à Covid-19; dentre outros. Infelizmente, observa-se o aumento dos casos em todo o Brasil e esse aumento de incidência da Covid-19 no país tem reflexo também entre os colaboradores da indústria de óleo e gás.