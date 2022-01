Campos Neto diz pela terceira vez que inflação está perto do pico

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a afirmar nesta quinta-feira (20) que a inflação acumulada nos últimos 12 meses no país está perto do pico. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminou 2021 em 10,06%.