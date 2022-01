Emerson Alecrim Uber Shuttle, serviço de ônibus para empresas, começa a operar no Brasil

Esta quarta-feira (12) marcou o início oficial das operações do Uber Shuttle para Empresas no Brasil. A modalidade tem a proposta de facilitar o transporte coletivo de funcionários. Podemos entender a novidade como um "Uber para ônibus", mas focado em fretamento corporativo.

A ideia não é exatamente nova. Há pouco mais de três anos, a companhia estreou o Uber Bus no Egito para facilitar o transporte de pessoas em ônibus ou vans. A proposta não foi para frente, porém.

O Uber Shuttle tem mais chances de dar certo como modelo de negócio por jogar luz sobre uma modalidade que, há anos, tem muita demanda no Brasil: transporte de funcionários. O segmento é tão forte no país que muitas empresas de ônibus dependem quase que exclusivamente desse tipo de fretamento para gerar receita.

Não surpreende, portanto, o fato de o serviço ter sido anunciado no país já com uma grande companhia como parceira: a Toyota fechou um acordo com a Uber para transportar funcionários que residem na capital paulista para Sorocaba (SP), onde fica uma de suas fábricas.

Como funciona o Uber Shuttle?

A nova modalidade foi desenvolvida para acomodar funcionários em ônibus que transportam entre 10 e 50 passageiros. A companhia interessada deve se filiar ao Uber para Empresas para usufruir do serviço. A partir daí, as viagens com veículos fretados podem ser gerenciadas dentro da plataforma da Uber.

Para o funcionário, a conveniência está em utilizar o aplicativo da própria Uber para checar as rotas disponíveis e, claro, reservar uma vaga no ônibus, tanto para a ida ao trabalho quanto para a volta. Para o embarque ou desembarque, o app informa, em tempo real, onde está a parada mais próxima e, quando for o caso, qual a distância até ela.

Shuttle no aplicativo da Uber (imagem: divulgação/Uber)

O Uber Shuttle fornece relatórios semanais sobre as viagens para as empresas contratantes. Com isso, fica mais fácil para elas realizarem ajustes em horários ou na quantidade de veículos fretados, por exemplo. As empresas também podem acompanhar o fluxo de saída de ônibus e checar a localização de cada veículo.

É cedo para afirmarmos se o Uber Shuttle para Empresas terá boa aceitação no Brasil. Mas é inegável que o serviço faz a sua estreia no país em um momento conveniente: por causa da COVID-19, muitas companhias estão buscando formas mais seguras de fazer funcionários chegarem ao local de trabalho e, como nos ônibus fretados a ocupação de assentos é controlada, essa modalidade tem ganhado força para esse fim.

