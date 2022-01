Sophia Bernardes Número de transações feitas pelo Pix bate recorde pela terceira vez em menos 30 dias

Pela terceira vez em 30 dias, o Banco Central (BC) registrou um recorde de transações feitas por Pix em um único dia. Segundo o BC, foram 52,4 milhões de operações na última sexta-feira.

O recorde tinha sido batido em 10 de dezembro do ano passado, quando 50,3 milhões de transações foram registradas. No dia 20 do mesmo mês, dia do pagamento da segunda parcela do 13º salário, foram 51,9 milhões de transações.

As estatísticas divulgadas pelo Banco Central mostram que o uso do Pix vem aumentando mês após mês desde seu lançamento em novembro de 2020. A quantidade de transações feitas em maio do ano passado, por exemplo, foi de 649,1 milhões. Já em novembro chegou a 1,2 bilhão.



O número de usuários que já fizeram Pix chegou a 106,8 milhões de pessoas e 8,2 milhões de empresas em novembro.

O volume de dinheiro transacionado pelo sistema também vem aumentando. Em novembro, foram R$ 623,3 bilhões. Em maio do ano passado, o montante era de R$ 380,2 bilhões.