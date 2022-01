José Cruz/Agência Brasil Roberto Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está com Covid-19 informou a autarquia neste sábado (8). Segundo a nota, ele "está assintomático e cumprirá quarentena em casa, mantendo suas atividades em trabalho remoto".

No dia 26 de novembro de 2021, Campos Neto afirmou que o avanço da variante Ômicron na Europa não preocupava, pois o Brasil ia bem no combate à doença graças ao avanço da vacinação.

"O Brasil está indo muito bem, com a vacinação avançada, mas a gente começou a ter uma piora na Europa. Hoje os mercados estão sentindo bastante essa nova variante supostamente mais presente na África do Sul, parece que foi identificado um caso na Bélgica hoje. Os mercados estão sofrendo bastante" disse Campos Neto na ocasião.

De acordo com a última atualização de sua agenda, divulgada na sexta-feira, Campos Neto tinha participação confirmada em videoconferência do Economic Consultative Committee (ECC), promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), nesta segunda-feira (10). À tarde ele tem "Despachos internos em São Paulo".



O Brasil enfrenta uma nova onda de casos após as festas de fim de ano e com o avanço da nova variante. Mesmo com o apagão de dados do Ministério da Saúde, o painel do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) aponta que o Brasil registrou 208.018 casos de Covid-19 na primeira semana de 2022, alta de 383% quando comparada à semana anterior.