Reprodução Abono salarial começará a ser pago no próximo dia 8 de fevereiro

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat​) aprovou nesta sexta-feira (7) o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/Pasep do ano base 2020. Os depósitos devem começar no próximo dia 8 de fevereiro.

Em votação, conselheiros concordaram com as datas propostas pelo governo federal e novo formato de pagamento do benefício. Em anos anteriores, os depósitos começavam no segundo semestre de um ano e terminavam no primeiro semestre do ano subsequente, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o dígito final da inscrição do servidor público, no caso do Pasep. Agora, os pagamentos vão acontecer sempre no primeiro semestre do exercício fiscal seguinte.

No próximo dia 8 de fevereiro, será liberado o benefício para funcionários de empresa privada que possuem PIS. Já o Pasep, concedido a servidores públicos, será liberado a partir do dia 15 do mesmo mês.

Calendário do abono PIS, pago pela Caixa a trabalhadores do setor privado

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ Janeiro 8 de fevereiro 29 de dezembro Fevereiro 10 de fevereiro 29 de dezembro Março 15 de fevereiro 29 de dezembro Abril 17 de fevereiro 29 de dezembro Maio 22 de fevereiro 29 de dezembro Junho 24 de fevereiro 29 de dezembro Julho 15 de março 29 de dezembro Agosto 17 de março 29 de dezembro Setembro 22 de março 29 de dezembro

Outubro 24 de março 29 de dezembro Novembro 29 de março 29 de dezembro

Dezembro 31 de março 29 de dezembro

Calendário do abono Pasep, pago pelo Banco do Brasil a servidores públicos

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 0 - 1 15 de fevereiro 29 de dezembro 2 - 3 17 de fevereiro 29 de dezembro 4 22 de fevereiro 29 de dezembro 5 24 de fevereiro 29 de dezembro 6 15 de março 29 de dezembro 7 17 de março 29 de dezembro 8 22 de março 29 de dezembro 9 24 de março 29 de dezembro



O pagamento do ano-base 2021 será realizado apenas em 2023, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Tem direito ao abono salarial o trabalhador inscrito no programa há pelo menos cinco anos, que recebeu em média até dois salários mínimos por mês com carteira assinada e que exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias, no ano-base de pagamento. Também é necessário estar com os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como já mencionado, o PIS é pago pela Caixa aos trabalhadores do setor privado, e o Pasep, pelo Banco do Brasil aos servidores públicos.

De quanto será o valor do abono?

O valor do abono salarial varia e pode chegar a até um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022) para quem trabalhou 12 meses completos.