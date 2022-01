Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil será pago dia 18; como consultar se irei receber?

A terceira parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga no dia 18 de janeiro. Para este mês, o governo confirmou a inclusão de mais 2,7 milhões de famílias no novo programa, prometendo zerar a fila de espera para aqueles que aguardavam receber o benefício. Com isso, mais de 17 milhões de famílias devem ser atendidas com um valor médio de R$ 400 ao longo de 2022.



O Ministério da Cidadania ainda não divulgou a lista dos novos beneficiários do Auxílio Brasil, mas, nos próximos dias, deve abrir consulta para saber quem tem direito ao pagamento.

Como saber se fui aprovado?

Antes de mais nada, é preciso se atender às regras do programa. Para receber o Auxílio Brasil, a família deve estar em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 105 por mês, ou de pobreza, com renda mensal de até R$ 210 por pessoa.

Também é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que é o banco de dados do governo federal usado para identificar as famílias de baixa renda no país. Ele serve para definir quais pessoas devem ou não ser incluídas nos programas sociais do governo. A inscrição é feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Como consultar se vou receber o Auxílio Brasil usando o CPF?

Caso se enquadre nos critérios mencionados acima, o interessado poderá consultar se está apto para receber o Auxílio Brasil utilizando o próprio aplicativo do programa ou do Caixa Tem. Para isso, basta informar o CPF. Ambos estão disponíveis para download em aparelhos Android e iOS.

A consulta sobre o pagamento ainda pode ser feita nos terminais de autoatendimento, nas casas lotéricas, nas agências bancárias e nos correspondentes Caixa Aqui. Também é possível verificar sua situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, via telefone 111.

Calendário do Auxílio Brasil

No dia 30 de dezembro, o governo federal divulgou, por meio do Diário Oficial da União (DCU), o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil em 2022.

Assim como no Bolsa Família, a ordem de pagamentos se dá de acordo com o número final do NIS (Número de Idenficação Social) dos beneficiários.

Veja abaixo:

Divulgação Auxílio Brasil: governo divulga calendário de pagamentos de 2022