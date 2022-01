Ricardo Syozi 5 sites para calcular sua rescisão de trabalho

Mesmo com a insegurança de ter sido demitida, uma pessoa pode (e deve) saber exatamente o valor que precisa receber a partir desse momento. Há diferentes números, desde a multa rescisória ao que deve ser pago via FGTS. É importante ter consciência de tudo isso, então conheça 5 sites para calcular a sua rescisão de trabalho .

Índice 1. Valor do Trabalho

2. Calculadora Fácil

3. Mobills

4. Catho

5. Cálculo Exato

1. Valor do Trabalho

Site do Valor do Trabalho (Imagem: Tecnoblog)

O site do Valor do Trabalho oferece tabelas diferentes para calcular a rescisão de trabalho. Há maneiras para gerar os números de uma ação trabalhista, horas extras trabalhadas, acidente de trabalho, seguro desemprego, etc. Além disso, ainda apresenta um modelo de petição que pode ser feito em minutos e de forma parcial.

O grande destaque segundo o site é uma ferramenta de "Auditoria de Requisitos do Acordo Extrajudicial Trabalhista", um item que identifica os direitos do trabalhador CLT com base nas informações do contrato de trabalho.

É gratuito, mas há uma versão paga

Link para a página oficial

2. Calculadora Fácil

Site da Calculadora Fácil (Imagem: Tecnoblog)

Já atualizado com a nova tabela do INSS, o site Calculadora Fácil tem em sua página sobre rescisão de trabalho uma lista bastante completa de situações e dúvidas para o usuário. É necessário preencher com as informações contidas na carteira de trabalho para realizar o cálculo.

Além disso, o site disponibiliza questões para auxiliar na visão geral do que o usuário precisa receber no fim das contas. Tudo é bem didático, mas exige um belo nível de atenção para não cometer nenhum erro na hora de finalizar os números.

É gratuito

Link para a página oficial

3. Mobills

Página da Mobills (Imagem: Tecnoblog)

Oferecendo até mesmo um FAQ para sanar o máximo de dúvidas possíveis, o site da Mobills tem uma parte direcionada apenas para o cálculo da rescisão de trabalho. Tudo é preenchido de forma simples, mas exige que o usuário tenha todos os dados em mãos na hora de começar.

Além disso, a página explica passo a passo para que o trabalhador não se perca, apresentando situações para direcioná-lo às contas corretas. Por último, o site explica coisas mais importantes como o funcionamento do contratual e de como calcular a rescisão de trabalho, por exemplo.

É gratuito

Link para a página oficial

4. Catho

Página da Catho (Imagem: Tecnoblog)

Entregando uma calculadora bastante simples (ainda mais em comparação aos outros nomes dessa lista), o site da Catho foca no dinamismo e na resposta direta. Tudo o que o usuário precisa fazer é preencher as 7 etapas com suas informações e pronto.

Mesmo assim, acaba sendo uma ótima forma para calcular a rescisão de trabalho para quem já tem conhecimento sobre alguns pontos sobre o assunto e só quer saber o valor mais próximo possível da realidade.

É gratuito

Link para a página oficial

5. Cálculo Exato

Site do Cálculo Exato (Imagem: Tecnoblog)

Também apresentando poucos pontos para quem quer calcular a rescisão de trabalho de forma mais simples e direta, o site do Cálculo Exato exige apenas três pontos que devem ser preenchidos. A partir daí, a página dá exemplos claros para quem busca o melhor resultado possível.

Por outro lado, por ser simples, os valores e números acabam sendo apenas projeções, sendo difícil acertar em cheio. Assim, cabe ao usuário completar por conta própria os detalhes faltantes.

É gratuito

Link para a página oficial

Prontinho! Agora você já conhece alguns sites para te ajudar na hora de calcular a rescisão de trabalho. Conta pra gente qual é o seu emprego dos sonhos!

