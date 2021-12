Os reajustes de Bolsonaro

Se o governo corrige o salário mínimo usando apenas o INPC, ele está apenas repondo a desvalorização do dinheiro, sem dar aos trabalhadores um aumento real. Foi o que aconteceu nos últimos três anos, sob o governo do presidente Jair Bolsonaro: em 2020, 2021 e 2022, o aumento real do salário mínimo foi de 0%.