Ser um trader não é fácil. Exige dedicação, pesquisa, estudo e, em muitos casos, uma assessoria financeira leal e competente. Há, porém, formas de otimizar esse processo para quem não necessariamente deseja ser um trader profissional, mas que vê com bons olhos a ideia de obter rendimentos adicionais.

TradingView Trading está em alta

Day trade é um tipo de operação no mercado financeiro em que a abertura e o fechamento da operação ocorre no mesmo dia. O objetivo é aproveitar flutuações e pequenas movimentações do mercado.

A plataforma Binomo pode ser uma via de acesso valiosa para esse universo. É possível fazer uma conta demo gratuita, sem limite de tempo ou operações, para treinar e ir adquirindo os cacoetes necessários para o trading. Tudo com o suporte de uma estrutura desenvolvida para melhor instrumentalizar o trader.

Disponível em dekstop e aplicativo para Android e IOS, a Binomo Brasil oferece uma plataforma na qual você pode fazer operações 24h por dia, incluindo os fins de semana. Mesmo na conta demo é possível acessar gráficos e o noticiário econômico provido pela plataforma.

De olho em 2022

Um cenário de tamanha instabilidade como o do próximo ano, que terá eleições, não é de todo ruim para o trader, que deve priorizar ativos de alta volatilidade para adquirir uma renda adicional. A liquidez também é uma característica desejável.

Leia Também

A compreensão do contexto macroeconômico permitirá a identificação de oportunidades no trading em plataformas fechadas como a Binomo , que oferece simulações, gráficos e infos em tempo real do noticiário econômico.

Importante ter em mente que o contexto macro de um ativo envolve os aspectos político-econômicos do país de origem do ativo, tópicos específicos sobre o nicho de negócios, calendário de balanços e o noticiário corporativo em geral.

Outra dica é ter atenção aos eventos isolados no ambiente digital. Ao longo de 2021, houve todo um estardalhaço em torno da Gamestop, que chega ao fim do ano gerando prejuízos para todos os lados.

Mais importante do que tudo isso é não se medir pela régua dos outros. É válido desfrutar dos benefícios oferecidos por uma plataforma como a Binomo pelo tempo que julgar necessário antes de efetivamente atuar no trading.