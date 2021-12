Reproduçao TV Globo Motoristas de ônibus fazem paralisação em SP por atraso no salário

Ao menos 60 motoristas de ônibus da empresa Pêssego Transportes protestam contra atraso nos salários na manhã desta segunda-feira (13) em São Paulo (SP). Segundo o jornal Balanço Geral, a empresa adiou em três meses o pagamento de salários.



Por volta das 7h20, os veículos seguiam em "operação tartaruga" e circulavam lentamente na Radial Leste. Os motoristas saíram do Terminal Itaquera e seguiam para o Centro da capital escoltados por uma viatura da Polícia Militar.

A Pêssego Transportes opera linhas que circulam na Zona Leste como para Artur Alvim e Shopping Aricanduva. Essa paralisação atinge em cheio os moradores da região. Os terminais da região registram fila.

Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), os ônibus seguem em direção ao Viaduto do Chá, na frente da Prefeitura de São Paulo.

Em nota enviada ao g1, "A SPTrans informa que a Pêssego Transportes será autuada de acordo com o Regulamento de Sanções e Multas (Resam) na constatação de descumprimento de partidas das linhas cujos veículos foram utilizados no protesto. Além disso, a empresa será notificada e penalizada nos termos do contrato de concessão vigente."